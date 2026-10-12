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Развод ради новой любви: 9 актёров, которые ушли из семьи, и их вторые жёны

Развод ради новой любви: 9 актёров, которые ушли из семьи, и их вторые жёны

В кино им часто доставались роли мужей, для которых семья — главная ценность. За кадром сценарий оказывался другим: многомесячные экспедиции, плотные гастрольные графики и долгие часы на площадке рядом с партнёршей не раз приводили к тому, что крепкий на вид союз не выдерживал.

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