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Аргументы недели

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СМИ: ВС России зашли в Дружковку, началось освобождение города

СМИ: ВС России зашли в Дружковку, началось освобождение города

Один из трёх последних укрепрайонов ВСУ оккупированного Донбасса — город Дружковка в ДНР. Российские СМИ со ссылкой на группировку войск «Юг» ВС РФ сообщают о заходе наших подразделений в город.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Слава русскому воинству!!!!
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