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Костя Цзю: «У Бивола застой. Ему будет нелегко»

Костя Цзю: «У Бивола застой. Ему будет нелегко»

«У Бивола есть определенный застой. Причины не так важны, мы имеем факт. Ему будет нелегко. На мой взгляд, очень важно, чтобы Дима не потерял тот голод за этот промежуток времени.

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