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Царьград

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Ураган в Красноярском крае: 33 тысячи жителей остались без света и тепла

Ураган в Красноярском крае: 33 тысячи жителей остались без света и тепла

Ураганный ветер с порывами до 33 м/с обрушился на южные и центральные районы Красноярского края, вызвав режим ЧС.

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