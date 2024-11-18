В Екатеринбурге судебные приставы и ГИБДД провели рейд по взысканию долгов с водителей

Судебные приставы Свердловской области совместно с сотрудниками ЦАФАП УГИБДД провели рейд, направленный на выявление водителей-должников и их принуждение к оплате задолженностей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
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