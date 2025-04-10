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Житель Кузбасса пытается доказать родство с династией Романовых через суд

Житель Кузбасса пытается доказать родство с династией Романовых через суд

Житель Кемеровского района подал необычный иск в районный суд, требуя официально признать его родство с великим князем Михаилом Александровичем Романовым, младшим братом последнего российского императора Николая II .

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