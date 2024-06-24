Исследование показало, что GPT-4 может обмануть людей, заставив их поверить в то, что они разговаривают с человеком

Популярные инструменты на базе искусственного интеллекта, такие как GPT-4, генерируют похожий на человеческий текст текст и настолько хорошо справляются с различными языковыми задачами, что становится всё труднее определить, является ли собеседник человеком или чат-ботом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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