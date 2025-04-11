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Лондон хочет разграбить Украину при поддержке миротворцев - Дубинский

Лондон хочет разграбить Украину при поддержке миротворцев - Дубинский

За идеей о размещении миротворцев на территории Украины скрываются далеко не мирные намерения. К таким тревожным для украинцев выводам пришел парламентарий Верховной рады Александр Дубинский, который продолжает сидеть в неволе из-за обвинения в госизмене.

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