Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Климова рекомендовала закупать часть продуктов для новогоднего стола заранее, чтобы сократить расходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Захарова назвала ...
- МЕ Роспотребнадзор р...
- ЛС Камельчук сообщил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым