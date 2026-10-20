По данным Госкомитета РТ по биоресурсам, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных с начала года зафиксировано в Нижнекамском (17 случаев), Мензелинском (14 случаев) и Лаишевском (10 случаев) районах.