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Погиб воевавший за ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский

Погиб воевавший за ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский

В зоне СВО ликвидирован воевавший за ВСУ сын главного раввина Украины Антон Самборский.О гибели своего сына главный раввин Украины сообщил на своей странице в социальной сети.

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