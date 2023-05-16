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Деятельность нелегального цеха по производству алкоголя пресекли под Екатеринбургом

Деятельность нелегального цеха по производству алкоголя пресекли под Екатеринбургом

Житель села Косулино в Свердловской области организовал подпольное производство алкоголя. Внутри частного дома были найдены десятки емкостей с нелегальным вином и коньяком.

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