Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Собянин - тот ещё тролль)

Собянин - тот ещё тролль)

Мы тоже "издеваемся" над США — Собянин это делает в Москве Мы уже привыкли что недружественные нам страны называют свои улицы именами всяких врагов России.

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Комментарии
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Olga Thornton
Не понимаю, зачем нужно перепечатывать чужие посты 3-дневной давности, как свежие????
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19 час.
Владимир Игнатьев
Был бы тролль , Площади были бы Сталина и Берия , а так , мелкий пакостник..
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19 час.
Владимир Михальков
Да им по херу они там за океаном этого не видят им что Донецк что Луганск пустой звук!
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9 час.

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