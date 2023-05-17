Оценки стоимости восстановления Украины варьируются от $350 млрд до $1 трлн

Швейцария поддержала официальные данные о военном ущербе России от ее вторжения в Украину. Президент Швейцарии Ален Берсе должен подписать декларацию о намерениях задокументировать ущерб на саммите Совета Европы в Рейкьявике, Исландия, во вторник.