DeXe Protocol сотрудничает с DWF Labs для повышения ликвидности и присутствия на рынке

DeXe Protocol объявил о партнерстве в области ликвидности с DWF Labs. Этот стратегический альянс привел к заметному увеличению рыночной стоимости альткоина DeXe (DEXE): вскоре после этой новости цены взлетели с $15,56 до $17,28.
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