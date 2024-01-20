В Светлогорске офицер военного следственного отдела оказал первую помощь женщине, получившей травму на льду

Следуя на службу заместитель руководителя военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Зеленоградскому гарнизону майор юстиции Александр Чернышенко заметил лежавшую на льду женщину.
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