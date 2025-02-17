США за спиной у Путина ведут переговоры с Лукашенко и готовят минский майдан: Трамп решил рассорить Россию и Беларусь

БлокнотРУ Как сообщает New York Times, между США и Беларусью назревает «грандиозная сделка» по ослаблению санкций, конечной целью которой является ухудшение отношений между Минском и Москвой и получение Соединенными Штатами контроля над республикой.
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