Последние новости о ситуации вокруг Украины на 15 июля 2024 года: Хочет ли Сырский капитулировать, как Зеленский отреагировал на стрельбу в Трампа и что нацисты творят в школах

Зеленский заявил, что «с ужасом» узнал о покушении на Трампа. REUTERS Сегодня 14K прочитали «Паладины» зарывают в песок Группировка войск «Север» нивелировала до 150 бойцов, 5 пикапов, гаубицу М777, два орудия Д-20 и 6 гаубиц Д-30.
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