ВКС РФ нанесли удар по объектам боевиков в Идлибе

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить сообщил о нанесении авиационного удара по подземному укрытию боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск.
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