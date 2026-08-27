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Царьград

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Трамп пригрозил блокировкой SWIFT для стран, поддерживающих Иран

Трамп пригрозил блокировкой SWIFT для стран, поддерживающих Иран

Президент США Трамп угрожает отключить от SWIFT страны, поддерживающие Иран. Доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко предупреждает о возможных последствиях для доллара и геополитической стабильности, в частности для Китая и Омана.

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