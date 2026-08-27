Трамп пригрозил блокировкой SWIFT для стран, поддерживающих Иран

Президент США Трамп угрожает отключить от SWIFT страны, поддерживающие Иран. Доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко предупреждает о возможных последствиях для доллара и геополитической стабильности, в частности для Китая и Омана.
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