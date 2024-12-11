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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Apple выпустит собственный серверный процессор для «Яблочного интеллекта» В н...

Apple выпустит собственный серверный процессор для «Яблочного интеллекта» В н...

Apple выпустит собственный серверный процессор для «Яблочного интеллекта»В настоящее время для обеспечения работы ИИ-сервиса Apple Intelligence используется серверная инфраструктура на чипах M2 Ultra собственной разработки Apple.

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