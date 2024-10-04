Депутат Горелки: российские музыкальные сервисы начнут помечать иноагентов

Российские музыкальные сервисы начнут маркировать исполнителей, признанных иностранными агентами. Об этом в своем Telegram-канале заявил замглавы комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
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