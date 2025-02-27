В ОАЭ пояснили необходимость создания палестинского государства

Создание палестинского государства и политическая стабильность нужны для восстановления инфраструктуры сектора Газа, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш 27 февраля на конференции Investopia в Абу-Даби.
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