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Почему холодец не застывает и что с этим делать

Почему холодец не застывает и что с этим делать

Три главные ошибки, из-за которых холодец не застывает, и как их исправить Ошибка 1: Неправильно выбранное мясо Чтобы холодец получился густым и хорошо застыл, нужно правильно подойти к выбору ингредиентов.

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