ВСУ перешли в наступление на пяти участках фронта: главное о ситуации в зоне СВО на 5 июня 2023 года Владислав Висл4 июня 2023 года военкоры начали писать о том, что началось наступление ВСУ, которое все так долго ждали.
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