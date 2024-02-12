Бастрыкину доложат о расследовании гибели трех детей на Ставрополье

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с гибелью троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии