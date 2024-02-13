В России предложили усилить борьбу с квартирами-деленками

В Санкт-Петербурге предложили усилить борьбу с незаконным дроблением квартир в России. После ужесточения требований к квартирам-деленкам зарегистрировать собственность можно будет только после осмотра перепланировки специалистами.
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