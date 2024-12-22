Дума, Минцифра и Роскомнадзор! Почему наши смертельные враги воспитывают через Интернет наших детей?

Продолжение темы: Пока глупцы брызжут слюнями на экранах сказками про ИИ, негодяи отрабатывают управление подростками"Алиса, давай подумаем!" - это создание мира безмозглых под всевластием безумных на пути к гибели.
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