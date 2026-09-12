В ИЯФ СО РАН создали новый метод генерации терагерцевого излучения в плазме

Новый метод генерации терагерцевого (ТГц) излучения в плазме для создания источника такого излучения, способного достичь высоких значений энергии и мощности, разработали специалисты Института ядерной физики (ИЯФ) им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым