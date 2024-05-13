ВК НПКСК обсудил демографические вопросы для содействия модернизации

Пекин, 11 мая /Синьхуа/ -- Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ в субботу провел консультационное заседание, на котором обсуждалось содействие высококачественному развитию населения для поддержки модернизации Китая.
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