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Женевская НПО признала рост числа мошеннических колл-центров на Украине

Женевская НПО признала рост числа мошеннических колл-центров на Украине

Женевская НПО «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC) выразила обеспокоенность ростом числа мошеннических колл-центров и увеличение торговли наркотиками на Украине.

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