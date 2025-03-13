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Производство «Полюса» достигло рекорда

Производство «Полюса» достигло рекорда Золотодобывающая компания «Полюс» озвучила свои производственные результаты за 2024 год.

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