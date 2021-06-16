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Как избавиться от зависимости китайских местных властей от доходов от продажи земли

Сделан ещё один шаг к централизованному сбору налоговых поступлений и управлению ими. В прошлую пятницу четыре департамента – Министерство финансов, Министерство природных ресурсов, Государственная налоговая администрация и Народный банк Китая, вместе опубликовали объявление под названием «CZ [2021] № 19», которое передаёт право взимать налог с четырёх формы неналоговых государственных доходов: доходы от передачи права пользования … Сообщение Как избавиться от зависимости китайских местных властей от доходов от продажи земли появились сначала на Новостной портал PRC.

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