Сделан ещё один шаг к централизованному сбору налоговых поступлений и управлению ими. В прошлую пятницу четыре департамента – Министерство финансов, Министерство природных ресурсов, Государственная налоговая администрация и Народный банк Китая, вместе опубликовали объявление под названием «CZ [2021] № 19», которое передаёт право взимать налог с четырёх формы неналоговых государственных доходов: доходы от передачи права пользования … Сообщение Как избавиться от зависимости китайских местных властей от доходов от продажи земли появились сначала на Новостной портал PRC.