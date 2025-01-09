Показательный срез мнений о ведении СВО

Больше всего по теме СВО раздражают пустые угрозы и невыполненные обещанияПодавляющее большинство (59%) участников опроса EADaily «Что вас больше всего раздражает в политике относительно СВО?» признались, что это «пустые угрозы и невыполненные обещания».
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