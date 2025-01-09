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Закон и Порядок

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Показательный срез мнений о ведении СВО

Показательный срез мнений о ведении СВО

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Комментарии
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Андрей
на диване патриотизм особенно жёсткий.
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21 час.
Катерина
И меня больше всего по теме СВО раздражает идиотский  диванный лжепатриотизм.
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21 час.

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