Остин Ривз: «Было ощущение, что после каждого промаха Дэвис заберет подбор и даст нам второй шанс»

Свингмен «Лейкерс» оценил доминирующее выступление одноклубника в матче с «Миннесотой» (120:109). В активе Дэвиса 27 очков, рекордные для него в сезоне 25 подборов, 5 передач, рекордные в карьере 7 перехватов и 3 блок-шота.