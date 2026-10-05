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«Кто на летних шинах едет – тот как воин без брони», – гаишники посвятили стихи гололеду

«Кто на летних шинах едет – тот как воин без брони», – гаишники посвятили стихи гололеду

Госавтоинспекция Свердловской области сегодня рано утром уже предупредила водителей о гололеде на дорогах, но позже инспекторы решили, что их услышали не все, и разместили в соцсетях стихотворение на ту же тему.

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