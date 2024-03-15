Парламент принял Закон об охоте и охране охотничьего фонда

Депутаты приняли на пленарном заседании Закон об охоте и охране охотничьего фонда. Законодательную инициативу разработали депутаты от Партии действия и солидарности Лариса Волох и Ина Кошеру совместно с представителями Министерства окружающей среды, агентства Moldsilva и Общества охотников и рыбаков Республики Молдова.