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Новости Липецка

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Фермер в Липецкой области оштрафована за нарушение правил обработки посевов

Фермер в Липецкой области оштрафована за нарушение правил обработки посевов

В Липецкой области фермер оштрафована после проверки Россельхознадзора: в подсолнечнике нашли запрещенное вещество, а данные об обработке полей не попали в «Портал пчеловода».

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