Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и огромному штрафу

В числе наказаний - запрет на продвижение бренда Валерии Чекалиной сроком на три года Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной: ей назначено 5 лет лишения свободы условно, штраф в размере 765 миллионов рублей, а также введен трехлетний запрет на продвижение своего коммерческого бренда в сети.
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