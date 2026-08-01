Блогера Лерчек приговорили к условному сроку и огромному штрафу

В числе наказаний - запрет на продвижение бренда Валерии Чекалиной сроком на три года Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Валерии Чекалиной: ей назначено 5 лет лишения свободы условно, штраф в размере 765 миллионов рублей, а также введен трехлетний запрет на продвижение своего коммерческого бренда в сети.