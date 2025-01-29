Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Евродепутат от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинировать Илона Маска на Нобелевскую премию мира за "постоянную поддержку фундаментального права человека на свободу слова, а тем самым и мира".
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