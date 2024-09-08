Фигурантам дела о сухпайках предъявили обвинение в новой редакции

Топ-менеджерам «Грязинского пищевого комбината» Валерию Ковалевичу и Александру Михайленко и фигурантам дела о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил (ВС) России предъявили обвинение в новой редакции.
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