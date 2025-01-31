В США увидели деградацию Украины из-за конфликта

Госсекретарь США Рубио: конфликт с Россией отбросил Украину на 100 лет назад Украина деградировала на 100 лет назад из-за продолжающегося конфликта с Россией, приводит пресс-служба Госдепа слова госсекретаря США Марко Рубио.
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