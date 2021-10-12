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Полиция начала проверку массового отравления собак в подмосковном приюте

Полиция начала проверку массового отравления собак в подмосковном приюте

Сотрудники полиции после соответствующего заявления начали доследственную проверку по факту отравления около 200 собак в приюте “Лохматая душа” в Чехове.

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