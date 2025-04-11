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Фанаты Овечкина рассказали об ожиданиях перед матчем «Вашингтона» и «Каролины»

Фанаты Овечкина рассказали об ожиданиях перед матчем «Вашингтона» и «Каролины»

Фанаты российского нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина перед его матчем против команды «Каролина Харрикейнз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделились своими ожиданиями от игры.

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