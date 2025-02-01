Мошенники убеждают русских вкладываться в золото: предупреждение от МВД

Мошенники начали обманывать русских, предлагая покупать золото якобы для защиты сбережений. МВД предупреждает о новой схеме обмана, где граждан сначала убеждают в опасности их средств, а затем просят вложиться в драгоценные металлы.
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