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Мошенники убеждают русских вкладываться в золото: предупреждение от МВД

Мошенники убеждают русских вкладываться в золото: предупреждение от МВД

Мошенники начали обманывать русских, предлагая покупать золото якобы для защиты сбережений. МВД предупреждает о новой схеме обмана, где граждан сначала убеждают в опасности их средств, а затем просят вложиться в драгоценные металлы.

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