Стало известно, кому достанется роскошный особняк в Италии после развода Веры Брежневой с Константином Меладзе

Стало известно, кому достанется роскошный особняк в Италии после развода Веры Брежневой с Константином МеладзеContent image for: 487397 | Вера Брежнева прокомментировала свадьбу с Константином МеладзеНа днях пользователей сети потрясло известие о разводе экс-участницы «ВИА Гры» Веры Брежневой с продюсером и композитором Константином Меладзе.