Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 580 подписчиков

ПСБ направит 35 млрд рублей в спецтехнологии

ПСБ направит 35 млрд рублей в спецтехнологии

ПСБ совместно с АНО «Центр беспилотных систем и технологий» формирует инфраструктуру, через которую гражданские разработчики смогут получать финансирование, проходить отраслевую экспертизу и выводить специальные технологии на серийное производство для поставок заказчикам оборонной сферы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии