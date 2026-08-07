ПСБ направит 35 млрд рублей в спецтехнологии

ПСБ совместно с АНО «Центр беспилотных систем и технологий» формирует инфраструктуру, через которую гражданские разработчики смогут получать финансирование, проходить отраслевую экспертизу и выводить специальные технологии на серийное производство для поставок заказчикам оборонной сферы.