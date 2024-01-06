За ночь из города вывезено 2656 кубометров снега

За ночь из города вывезено 2656 кубометров снегаПо информации МКУ "Дорожное городское хозяйство", в ночную смену с 5 на 6 января на вывозе снега из города были задействованы три механизированных звена, включающие свыше 20-ти единиц техники.
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