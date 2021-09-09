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Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить

Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) в ходе очередного заседания решила рекомендовать продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА "Новости"РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

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