Срок эксплуатации МКС рекомендовали продлить

Комиссия по безопасности стран-участниц проекта Международной космической станции (МКС) в ходе очередного заседания решила рекомендовать продлить эксплуатацию МКС после 2024 года, сообщили РИА "Новости"РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".