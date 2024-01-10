В поддержку Путина поступили подписи из всех 89 регионов РФ

В Центральный избирательный штаб в Гостином дворе кандидата на выборах президента России, действующего главы государства Владимира Путина 10 января поступили подписи в его поддержку еще из 12 регионов страны.
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